Saiba a importância do Planejamento Estratégico – Notícias Concursos

Pensar na melhoria do negócio é algo que deve ser constante em uma empresa.

Quando um empreendedor faz o planejamento estratégico de sua empresa, ele não deve pensar somente onde quer chegar, mas como vai chegar e quem vai poder ajudar.

Criar um planejamento estratégico é pensar na melhoria do negócio, estabelecer metas, e os objetivos a serem atendidos.

Além de ser essencial para saber para onde a empresa está indo, e se está alcançando as metas.

Pode parecer complicado mas com o tempo acaba se tornando rotina, controlar e fazer o planejamento.

Objetivos do Planejamento Estratégico

O empreendedor deve nesse planejamento determinar metas e ações, pontos fortes e pontos fracos da organização.

Esse planejamento pode ser executado através do plano de negócios, com o objetivo principal de indicar as principais características e necessidades do empreendimento.

Não existe um período certo para realiza-lo, o empreendedor deve avaliar o estágio que a empresa está e como ele deseja que ela esteja daqui um tempo.

Quando o empreendedor é um MEI, o planejamento serve como um auxílio em como investir na empresa, planejar uma contratação (MEI pode ter um empregado registrado) ou terceirizar atividades.

Ferramentas para elaborar o planejamento

O empreendedor deve analisar as condições da empresa, da equipe e do mercado.

Geralmente são usados na avaliação:

Você Pode Gostar Também:

Demonstrativo de resultados

Fluxos de caixa

Balanças Patrimoniais

Com esses resultados, o empreendedor vai conseguir analisar os objetivos desejados e estipular estratégias e as metas.

Algumas metas que geralmente empreendedores desejam atingir é:

Vender mais e obter mais lucros

Ampliar a equipe

Expandir a empresa

Desenvolver novos produtos

Enfim, o objetivo do planejamento é ajudar o empreendedor a se organizar, a ter controle de suas finanças, e ter todo o controle da sua empresa na palma das mãos.

Falando em finanças, um fator muito importante dentro do planejamento é separar as finanças pessoais das finanças empresariais.

Um bom planejamento financeiro para a MEI é muito importante, pois vai te ajudar a controlar as rendas e saber se estão sendo suficientes para atender as demandas da empresa.

Cursos para MEI

Um bom empreendedor deve estar sempre atualizado, e se renovando através de cursos, treinamentos, workshops.

O Sebrae oferece inúmeros cursos direcionados ao empreendedor e inclusive de planejamento estratégico.

Invista sempre em conhecimentos, se qualifique, isso vai ajudar você e sua empresa a se destacar inclusive entre os concorrentes.

Um bom planejamento e conhecimento te deixam um passo a frente no mercado.

E sua empresa, tem uma planejamento estratégico?