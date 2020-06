Saiba como aperfeiçoar o seu currículo – Notícias Concursos

Há muitos pontos de relevância para um empregador escolher um funcionário e o currículo apresentado é o primeiro contato que a empresa tem com o candidato. Pode parecer algo simples de fazer, porém muitas pessoas à procura de um emprego pecam na construção do currículo profissional.

O seu currículo está realmente bom?

O currículo é a carta de apresentação de sua persona profissional, logo, não deve conter erros, sejam de ordem gramatical ou estrutural. Você deve procurar dar o seu melhor ao preparar esse texto, portanto, não poupe tempo e busque entregar um perfil completo e convidativo, melhorando suas chances de conseguir uma entrevista.

É classicamente sabido que não se deve mentir sobre uma experiência ou conhecimento que você não possui e, consequentemente, não pode provar. Contudo, você pode adequar seu currículo da melhor forma de acordo com a vaga a qual vai concorrer. Para isso, há cinco pontos cruciais aos quais se deve atentar:

1. Adapte o currículo à vaga

É um erro clássico possuir um currículo padrão e apresentá-lo em diferentes empresas que ofertam vagas que requerem perfis diferentes. Por isso, busque se diferenciar, evidenciando no seu currículo o que pode te ajudar com cada vaga em específico.

Retire ou adicione informações e experiências da sua vida profissional pensando no que aquela determinada empresa espera do seu funcionário.

2. Dê todas as informações necessárias

Tenha o cuidado de dar todas as informações que a empresa gostaria de ter sobre você como, por exemplo, sua formação completa, seu conhecimento de língua estrangeira, seu endereço de e-mail e telefone.

Algumas pessoas pecam na comunicação e acabam esquecendo coisas básicas como verificar o e-mail ou demorar a responder aquela mensagem de contato. Fique atento(a) à isso.

3. Aposte em um bom layout

Muitos optam por um currículo visualmente limpo, aquele modelo bem básico feito no Word. Não há problema Mas há outras plataformas e modos de apresentar seu CV. Explore diferentes layouts e veja qual se adequará melhor à empresa na qual você deseja trabalhar.

Nada de fontes exageradas e grandes floreios coloridos, certo? Mas pode ajudar a destacar seu currículo em meio aos demais ter uma apresentação visual mais agradável. Para isso você pode recorrer à plataformas como o Canva ou mesmo o PowerPoint.

4. Apresente uma linguagem impecável

No currículo não há espaço para erros. Certifique-se que o seu português está impecável, de que todas as vírgulas e acentos estão nos lugares certos. Acredite: no primeiro erro de português encontrado, o seu currículo será colocado de lado. Logo, vale a pena ler e reler com cuidado para ter a certeza de que está tudo em ordem.

5. Valorize as suas experiências

Mesmo que você esteja apenas começando no mercado, as experiências contam muito. Saiba valorizar cada vivência profissional sua. Não hesite ao colocar na lista de experiência aquele freela ou outro trabalho que você tenha realizado sem vínculo empregatício.

Se a sua experiência foi relevante de algum modo para sua formação, inclua na sua lista.

Apostando nessas cinco dicas o seu currículo certamente ficará mais atrativo e terá mais chance de se destacar em meio aos demais candidatos.