Saiba como consultar saldo do FGTS pela INTERNET – Notícias Concursos

O Governo Federal liberou, recentemente, o novo saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor, liberado por conta da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, pode chegar a até R$1.045 por trabalhador.

Após divulgação do calendário oficial, as dúvidas quanto ao valor aumentaram. É preciso destacar que é necessário obedecer o limite do valor de um salário mínimo, hoje no valor de R$1.045.

Dessa forma, o saque poderá ser feito com o valor limitado. A retirada poderá ser feita das contas ativas (emprego atual) e inativas (empregos anteriores). O trabalhador pode, por exemplo, realizar a soma das contas.

Ou seja, caso o beneficiário não tenha R$1.045 em uma conta, ele poderá utilizar as demais até chegar ao valor permitido para saques.

Para consultar os valores, os beneficiários poderão acessar o site do FGTS www.fgts.caixa.gov.br . Além disso, é possível receber o atendimento através do telefone Caixa 111.

Nesta sexta-feira, 19 de junho, o canal de Internet Banking da Caixa e o aplicativo do FGTS serão liberados para consulta. Para consultar, é necessário ter em mãos o número do CPF ou o Número de Identificação Social (INSS). A senha da internet também é necessária.

O trabalho, vale ressaltar, que pode recusar o saque do FGTS.

Calendário de saques do FGTS de até R$1.045

Mês de nascimento Crédito em conta Saque ou transferência Janeiro 29 de junho 25 de julho Fevereiro 6 de julho 8 de agosto Março 13 de julho 22 de agosto Abril 20 de julho 5 de setembro Maio 27 de julho 19 de setembro Junho 3 de agosto 3 de outubro Julho 10 de agosto 17 de outubro Agosto 24 de agosto 17 de outubro Setembro 31 de agosto 31 de outubro Outubro 8 de setembro 31 de outubro Novembro 14 de setembro 14 de novembro Dezembro 21 de setembro 14 de novembro

Pagamento na Poupança Social Digital

O governo Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que regulamenta o saque de R$ 1.045 do FGTS em razão da crise causada pela pandemia do coronavírus.

Os recursos serão creditados em poupança digital aberta em nome do trabalhador na Caixa e permanecerão disponíveis para movimentação pelo trabalhador durante o prazo de 90 dias. Caso não seja sacado, o dinheiro retornará para conta do fundo.

A poupança social digital da Caixa é uma modalidade de poupança simplificada, utilizada para beneficiários de programas governamentais. Atualmente, tem sido usada para pagamento do auxílio emergencial.

Ainda, o texto aumenta o valor máximo de movimentação da poupança social digital da Caixa, passando de R$ 3.000 para R$ 5.000. A MP 982 foi publicada neste sábado em edição extra do Diário Oficial da União e já está em vigência.

O ministério da Economia informou que a Caixa fará a abertura automática de contas de poupança digitais para os beneficiários dos programas durante o período da calamidade pública, provocada pela pandemia.

“Está prevista a possibilidade de utilização da poupança social digital para o pagamento de boletos bancários e de outras contas”, informou o Ministério da Economia. De acordo com a pasta, serão sacados do FGTS o valor de R$ 37,8 bilhões.