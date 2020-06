Saiba como desempregados com auxílio de R$ 600 negado devem refazer o cadastro – Notícias Concursos

Desempregados devem aguardar atualizações da RAIS

O auxílio emergencial de R$ 600 é permitido para trabalhadores autônomos, informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs). No caso dos desempregados, eles não devem estar recebendo seguro desemprego. Para receber o benefício, o cidadão não deve estar recebendo nenhum outro auxílio do governo, com exceção do Bolsa Família.

Desempregados que tiveram o cadastro negado poderão refazê-lo. De acordo com o Ministério da Cidadania, os brasileiros desempregados devem aguardar a atualização na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ainda este mês.

Na RAIS, há informações sobre trabalhadores e empresas. De acordo com informações do governo, haverá alteração e nova atualização ainda em junho e os brasileiros poderão tentar fazer o cadastro para o benefício novamente. O cadastro pode ser feito pelo aplicativo ou site oficial.

Esses dados serão atualizados antes da data-limite para cadastro no auxílio de R$ 600. A reanálise não é garantia de aprovação. Os cadastros seguem abertos até dia 3 de julho.

Mesmos com as restrições e requisitos para recebimento do benefício, o Tribunal de Contas da União (TCU) informou que 8,1 milhões de cidadãos podem ter recebido o auxílio emergencial indevidamente. A cada pagamento de parcela, é feita uma reanálise para verificar se o beneficiário ainda cumpre os requisitos.