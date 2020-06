Saiba como preencher a ficha rendimentos recebidos de pessoa jurídica – Notícias Concursos

Aposentados e pensionistas também devem preencher essa ficha.

A ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica” da declaração de Imposto de Renda serve para ser feito o preenchimento das informações que estão no comprovante de rendimentos fornecido pela empresa onde a pessoa trabalha.

Aposentados e pensionistas também devem preencher essa ficha, usando o informe de rendimentos emitido pelo INSS.

Se a pessoa mudou de emprego em 2019 ou trabalhou em mais de uma empresa, deve abrir uma ficha para cada empresa e incluir todos os valores do informe de rendimentos de cada emprego.

Se os dependentes dessa pessoa recebem salário, aposentadoria ou pensão do INSS, as rendas deles também devem ser informadas nesta ficha, na aba “dependentes”. Vale salientar que a omissão dos rendimentos dos dependentes pode levar sua declaração para a malha fina.

Saiba como preencher

Se o rendimento for do próprio contribuinte, escolha a aba “Titular”. Ou selecione a aba “dependente” se for informar a renda dele (é necessário abrir uma nova janela para cada dependente que tenha renda).

Clique em “novo” e informe o número do CPF/CNPJ e o nome da fonte pagadora.

Feito isso, informe o valor dos rendimentos recebidos, a contribuição previdenciária oficial, o imposto retido na fonte, o valor do 13º salário e o imposto retido na fonte (IRRF) sobre o 13º salário.

Clique em “OK” para concluir o preenchimento.

Lembre-se de repetir o processo para cada nova fonte pagadora, sendo do contribuinte ou dos dependentes. Caso você tenha importado a declaração do imposto de renda do ano passado, as informações das fontes pagadoras aparecerão cadastradas nesta ficha. Se não houve mudança de emprego, a pessoa pode escolher a função “editar” e apenas acrescentar os valores de 2019.