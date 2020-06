Saiba como prorrogar o seu benefício durante a pandemia – Notícias Concursos

Durante a pandemia do novo coronavírus, o portal Meu INSS passou a ser mais usado. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está com medida emergencial. No portal, os brasileiros podem solicitar o benefício para realizar procedimentos e pedir o auxílio doença.

No portal, é possível enviar a documentação que comprova a incapacidade de continuar o trabalho, como atestados médicos digitalmente enviados pelo sistema. As medidas estão valendo desde abril e foram feitas para auxiliar trabalhadores que têm direito ao auxílio doença, mas não podem ir presencialmente às agências do INSS passar por perícia médica, por causa do isolamento social aderido durante a pandemia.

Quem já tinha perícia médica marcada, mas não pode comparecer a ela por causa do fechamento das agências ou quem precisou passar por perícia durante a pandemia têm opções virtuais, que valem também para quem precisa prorrogar o pagamento do benefício.

Você Pode Gostar Também:

É importante lembrar que são aceitos atestados médicos com assinatura do médico, carimbo de identificação, registro do Conselho de Classe, detalhamento da doença e prazo estimado de repouso especificados. Tudo deve estar legível e sem rasuras. Atestados falsos são crime de falsidade documental e estão sujeitos a sanções penais.

Veja como solicitar

Para solicitar o auxílio doença, entre no app Meu INSS e clique em “Agendar Perícia”. Selecione “Perícia inicial” e, em seguida, escolha a opção “Sim” para a pergunta “Você possui atestado médico”. Preencha os dados solicitados e clique em “Avançar”. Nos “Anexos”, clique em “+” para inserir a documentação necessária e clique em “Enviar”. Siga os passos exibidos em tela e clique em “Gerar Comprovante”.