Saiba como serão os últimos dias de Antony no São Paulo

Durante os últimos dias, todos os jogadores realizaram os exames médicos e de prevenção para a covid-19. Para que Antony ainda se sinta familiarizado com o grupo, ele deve fazer parte da programação assim como os outros jogadores.

Como o jogador ainda não está frequentando o CT, por medidas de segurança, ele tem trabalhado e se exercitado em casa para manter a forma física. Caso as atividades de futebol não sejam liberadas antes de 1º de julho. Diante disso, a tendência é deixar Antony trabalhar com o restante do time. Desse modo, o atleta estaria ainda mais preparado para se apresentar a equipe holandesa.