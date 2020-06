Saiba como vai funcionar o pagamento de compras via celular – Notícias Concursos

A partir deste mês, os beneficiários do auxílio emergencial podem pagar suas compras por meio do celular. Cerca de 3 milhões de estabelecimentos comerciais em todo o país estão aptos a nova forma de pagamento.

A Caixa Econômica Federal liberou uma atualização no aplicativo Caixa Tem que permite o pagamento ser feito por leitura de QR Code, código de barras gerado pelas maquininhas dos estabelecimentos, que é escaneado pela câmera do telefone celular.

O vice-presidente de tecnologia do banco, Cláudio Salituro, informou que a ferramenta foi desenvolvida em dez dias. A novidade estará disponível nos estabelecimentos apenas com maquininhas da bandeira Elo. No entanto, o banco informou que maquininhas de outras bandeiras poderão aderir livremente à novidade.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a grande vantagem da ferramenta consiste em diminuir a necessidade de saques em espécie do auxílio emergencial, reduzindo as filas nas agências. “Não precisa sacar. Basta movimentar o dinheiro de forma digital para fazer as compras”, declarou.

Ainda, a Caixa esclarece que, assim como qualquer operação feita no app, o uso do Caixa Tem na hora do pagamento da compra não irá consumir a internet do beneficiário.

Passo a passo

Confira agora o passo a passo de como realizar o pagamento das compras em lojas físicas através do aplicativo Caixa Tem.

O usuário deve acessar o aplicativo Caixa Tem. Escolha a opção pagar na maquininha. Em seguida, a câmera do celular automaticamente abrirá. O usuário deverá apontá-la para o código QR que aparecerá na maquininha. O usuário deve conferir o valor da compra. Em seguida, apertar o botão confirmar na tela do celular. Logo após, a maquininha do cartão imprimirá o recibo dizendo que a compra foi efetuada.

3ª parcela

O Ministério da Cidadania deu um prazo para liberação do calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial no valor de R$600. De acordo com informações da pasta, o cronograma vai ser detalhado na “semana que vem”.

O Ministério, comandado pelo ministro Onyx Lorenzoni, não se comprometeu em divulgar uma data específica para liberação do calendário.

Na quinta-feira, 18 de junho, o Ministério da Economia revelou que o total gasto com o auxílio emergencial, até o momento, já é de mais de R$ 81 bilhões. No valor já é considerado o pagamento da terceira parcela para os beneficiários do Bolsa Família.

De acordo com informações da pasta, 63,5 milhões de brasileiros, levando em conta todas as categorias de beneficiários, receberam os recursos de R$ 600 ou R$ 1.200.

A Caixa efetua os pagamentos, enquanto o Ministério da Cidadania é responsável pela liberação do calendário.

