Saiba quando a 3ª parcela do auxílio de R$ 600 começará a ser paga – Notícias Concursos

Calendário para beneficiários do Bolsa Família segue último dígito do NIS

Apesar de outros detalhes ainda não terem sido revelados sobre o pagamento da próxima parcela do auxílio emergencial, o funcionamento do primeiro grupo já foi revelado.

Quarta-feira, dia 17 de junho, beneficiários do Bolsa Família começam a receber a terceira parcela. O calendário de saques para esse grupo segue de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Quarta-feira, o pagamento é feito para quem tem NIS terminado em 1. Quinta-feira, pagamento para quem tem NIS terminado em 2. E assim sucessivamente.

O auxílio emergencial não é acumulado com o Bolsa Família. Ou seja, o beneficiário recebe a opção que for de maior valor.

Vale lembrar que o calendário para beneficiários do Bolsa Família é diferente dos beneficiários do Cadastro Único ou beneficiários que se inscreveram pelo aplicativo da Caixa ou site oficial. Até agora, o calendário destes dois outros grupos ainda não foi divulgado pela Caixa e governo federal.

Veja abaixo o calendário de pagamento da 3ª parcela para beneficiários do Bolsa Família.