SAIU! Exército abre edital com 116 vagas para Oficiais da Saúde! Até R$11 mil – Notícias Concursos

Edital divulgado! O Exército Brasileiro faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público para área da Saúde, com oferta de 116 vagas para Oficiais. As oportunidades são para os cursos de formação de oficiais do serviço de saúde (CFO/S SAU) nas áreas de medicina, farmácia e odontologia. Do quantitativo de vagas, 93 são para ampla concorrência e 23 para cotistas.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter graduação na área escolhida além de idade de, no máximo, 36 anos completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFO/S. Além disso, é necessário ter altura mínima de 1,60m se do sexo masculino ou 1,55m se do sexo feminino.

As chances oferecidas no concurso são destinadas para várias especialidades, como:

Curso de Formação de Oficiais Médicos (CFO Med)

Anestesiologia Cancerologia /Oncologia

Cardiologia Cardiologia Intervencionista (Hemodinâmica)

Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Cirurgia de mão

Cirurgia Geral

Cirurgia Vascular

Clínica Médica Endocrinologia e Metabologia

Endoscopia Digestiva

Ginecologia e Obstetrícia

Hematologia e Hemoterapia

Mastologia

Medicina Intensiva

Neurologia

Oftalmologia

Ortopedia e Traumatologia

Ortopedia e Traumatologia (Cirurgia de joelho)

Ortopedia e Traumatologia (Cirurgia de ombro)

Otorrinolaringologia

Pediatria

Pneumologia

Proctologia

Psiquiatria

Radiologia

Sem Especialidade

Urologia

Curso de Formação de Oficiais Farmacêuticos (CFO Farm)

Farmácia

Curso de Formação de Oficiais Dentistas (CFO Dent)

Ortodontia e Ortopedia Facial

Endodontia

Periodontia

Dentística Restauradora

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial

Salários

A remuneração, conforme dados de 2019, era equivalente a R$11.130,75. O valor continha o soldo de R$8.245 mais adicional de habilitação de R$1.319,20 e adicional militar de R$1.566,55.

Inscrição e Provas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 01 e 31 de julho de 2020, no site oficial. Para participar, é necessário acessar o site da EsSex e preencher o formulário com os principais dados para cadastro. A taxa de inscrição custa R$13, sendo ser paga por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU). O valor poderá ser pago até 3 de agosto.

Ademais, os inscritos no programa CadÚnico do Governo Federal que sejam membros de família baixa renda, além de doadores de medula óssea, poderão solicitar a isenção. Os pedidos vão ser aceitos de 1º a 7 de julho.

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso da Saúde vão ser avaliados por meio de várias etapas. A primeira delas vai ser o exame de conhecimento, composto por provas escritas.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, vai ser realizada no dia 20 de setembro. A avaliação escrita vai ter 50 questões, dividida de acordo com a área de concorrência.

O candidato aprovado na primeira fase vai ser convocado para as próximas etapas, que incluem provas de títulos; inspeção de saúde; exame de aptidão física; avaliação psicológica e comprovação de requisitos para matrícula.