Saiu o edital com 98 vagas para nível MÉDIO! – Notícias Concursos

Edital publicado. O Instituto Militar de Engenharia faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso (Concurso IME 2020) para o preenchimento de 98 vagas para a formação de engenheiros militares da ativa e da reserva.

Para o Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Ativa (CACFG/Ativa) são destinadas 70 vagas. Desse total, 56 são para a ampla concorrência e 14 para concorrentes negros. Este edital é para os candidatos que têm interesse em seguir a carreira militar.

Já o Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Reserva (CACFG/Reserva) oferece 28 vagas, sendo 22 na ampla concorrência e seis para concorrentes negros. Este edital é para os candidatos que não têm interesse em seguir a carreira militar.

Para se inscrever no certame, o candidato do cargo de engenheiros da ativa deverá possuir, no mínimo, 16 anos de idade e, no máximo, 22 anos, até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso de formação. Quem estiver concorrendo na reserva, a idade máxima é de 21 anos.

Em ambos os casos é exigido o nível médio. Além disso, é necessário ter altura mínima de 1,60 m (candidatos do sexo masculino) ou 1,55 m (sexo feminino).

Futuramente, os candidatos deverão escolher, futuramente, uma das seguintes especialidades: Fortificação e Construção (Engenharia Civil); Eletrônica; Comunicações; Elétrica; Mecânica e de Armamento; Mecânica e de Automóveis; Materiais; Química; Cartográfica; e Computação.

Os aprovados no certame vão receber fardamento, alimentação, assistências médica, dentária e psicológica, alojamento e soldo inicial de R$1.334, podendo vir a receber promoções com os correspondentes novos proventos de acordo com a legislação em vigor.

Inscrição Concurso IME 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 02 de julho e 18 de agosto, através do site do Instituto Militar de Engenharia. A taxa de inscrição vai custar R$100.

Provas Concurso IME 2020

Os candidatos do concurso IME 2020 vão ser avaliados em até 3 etapas. A primeira delas é a prova objetiva, prevista para o dia 11 de outubro, a partir das 13h30.

O exame, que terá duração de quatro horas, vai contar com 40 questões, sendo 15 de Matemática, 15 de Física e dez de Química. Os aprovados nesta etapa vão ser encaminhados para a segunda fase, composta de provas discursivas de matérias específicas mais uma redação.

A segunda etapa do concurso vai ser composta por prova discursiva de Matemática (26 de outubro); Física (27 de outubro); Química (28 de outubro); Português e Inglês (29 de outubro). Neste último caso, as avaliações terão quatro horas e meia de duração.

As provas serão aplicadas em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São José dos Campos, São Paulo, Teresina e Vila Velha.

Além das provas, o certame prevê Inspeção de Saúde (IS) e o Exame de Aptidão Física (EAF). Os habilitados vão ser matriculados no curso de formação, no dia 8 de fevereiro de 2021.

