Salários de até R$ 15.360,78! – Notícias Concursos

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Taquarituba faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 08 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Pajem (1 vaga); Contador (1 vaga); Fonoaudiólogo (1 vaga); Médico do Programa de Saúde da Família – PSF (1); Médico Pediatra (1 vaga); Agente de Controle de Endemias (1 vaga); Médico (1 vaga); e Médico Ginecologista e Obstetra (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.229,47 a R$ 15.360,78.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 15 de junho (a partir das 10 horas) até às 16h do dia 30 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Conscam. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 e R$ 80,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 30 de agosto de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES (descrição resumida)

AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS: Executar ações de intervenções ambientais para minimizar os riscos à saúde, através de medidas ativas, visando o combate e/ou controle de vetores, hospedeiros e das zoonoses, tais como: a preparação e aplicação de produtos químicos, produtos biológicos e alternativos, a remoção manual dos mesmos quando for o caso, investigação e trabalho de campo com demais equipamentos disponíveis no Município; Operar máquinas e equipamentos para aplicação de produtos químicos, devidamente orientados e treinados; Desenvolver atividades educativas de orientação sobre saúde e meio ambiente junto à população em residências e escolas.

CONTADOR: Organizar e dirigir os trabalhos inerentes à contabilidade da Prefeitura, planejando, supervisionando, orientando sua execução e participando, de acordo com as exigências legais e administrativas, para apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle. Planejar o sistema de registros e operações às necessidades administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário.

FONOAUDIÓLOGO: Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento necessário para possibilitar o aperfeiçoamento ou a reabilitação da fala, em conformidade com especialista da área médica. Avaliar deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico, em conformidade com especialista da área médica. Encaminhar o cliente para especialista fornecendo informações quanto ao melhoramento ou possibilidade de reabilitação.

MÉDICO: realização de exames clínicos, emissão de diagnósticos e prescrição de medicamentos; avaliação dos resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados; requisição de exames complementares e encaminhamento de pacientes a especialistas, visando a obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado; preenchimento de prontuários de pacientes, indicando os males constatados e o tratamento prescrito; realização de atendimento de urgência e emergência; realização de procedimentos buscando prevenção da invalidez ou reabilitação dos enfermos; realização de intervenções ou prestação de auxílio a outros profissionais; prestação de assistência médica em postos e unidades de saúde.

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA: Realizar atendimento na área de ginecologia e obstetrícia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de programa de

treinamento, quando convocado.

MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: Avaliação, tratamento e conduta frente as diversas clínicas, atuando no ciclo vital da criança e do adolescente, da mulher, do adulto e o idoso; Realiza visitas domiciliares para assistência, atua nos grupos de educação em saúde e também na educação continuada, e em serviço na unidade de saúde da família; Realizar consultas clínicas e procedimentos na unidade e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.)

MÉDICO PEDIATRA: Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; elaborar e/ou preencher formulários próprios de programas municipais, estaduais e federais.

