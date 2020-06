Salários de até R$ 2.819,00! – Notícias Concursos

No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Marabá via Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac), faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 16 vagas em cargos de níveis fundamental e superior.

As oportunidades são para os cargos de Visitador Domiciliar (13 vagas); Coordenador do Programa Criança Feliz (1 vaga); e Supervisor Técnico (2 vagas).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.056,11 a R$ 2.819,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 19 e 20 de junho de 2020, presencialmente, via entrega da ficha de inscrição devidamente preenchida, currículo e documentos especificados no edital, nos seguintes locais:

Ginásio Poliesportivo Renato Veloso, localizado na Folha, nº 16, Nova Marabá.

Escola Tereza Donato de Araújo, localizada na Travessa Mogno, nº 1-117, Amapá, em frente a Secretaria Municipal de Assistência Social.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas avaliação curricular e entrevista. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES (resumida)

Visitador Domiciliar: I – Apoiar à gestante e a família na preparação para o nascimento da criança; II – Fortalecer o vínculo afetivo e o papel das famílias no cuidado, na proteção e na educação das crianças de 0 a 6 anos; III – Estimular o desenvolvimento de atividades lúdicas. IV – Facilitar o acesso das famílias atendidas às políticas e serviços públicos de que necessitem; entre outras funções.

Supervisor Técnico: I – Acompanhar os fluxos e procedimentos referente à efetivação da intersetorialidade entre as políticas de assistência social, saúde, educação e trabalho e renda; II – Supervisionar a execução das visitas domiciliares e processo de busca ativa referente ao Programa Criança Feliz; III – Promover a articulação entre o Programa Criança Feliz e os serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica e Especial, entre outras funções.

Coordenador do Programa Criança Feliz: I – Organizar junto às equipes de trabalho os fluxos e procedimentos referentes à efetivação da intersetorialidade entre as políticas de assistência social, saúde, educação e trabalho e renda; II – Coordenar a execução das atividades de visitas domiciliares e supervisão de equipes referente à execução do Programa Criança Feliz, entre outras funções.

