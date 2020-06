Salários de até R$ 3.900,07 – Notícias Concursos

Edital publicado. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater Pará) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 06 vagas de níveis médio, técnico e superior. As lotações serão nas cidades de Água Azul do Norte, São Felix do Xingu e Conceição do Araguaia

As vagas destinadas são para os cargos de Extensionista Rural I – Engenheiro Agrônomo (1 vaga); Extensionista Rural I – Pedagogo (1 vaga); Extensionista Rural I – Médico Veterinário (1 vaga); Assistente de Administração (2 vagas); Extensionista Rural II – Técnico Agropecuário (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.837,45 a R$ 3.900,07, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 27 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial do site. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo consistirá com apenas análise documental e curricular (caráter classificatório e eliminatório), onde serão avaliados títulos e experiências conforme critérios estabelecidos no edital.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

