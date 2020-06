Salários de até R$ 7.772,84! – Notícias Concursos

A Fundação Hospital Centenário divulgou a abertura de um novo processo seletivo simplificado para preenchimento de 11 vagas em cargos de nível superior para atuação na cidade de São Leopoldo/RS.

As oportunidades são para os cargos:

Grupo Ocupacional Médicos Plantonistas: Ginecologista e Obstetra (1 vaga); Socorrista (3 vagas); Neonatologista Plantonista (2 vagas); e Pediatra Socorrista (3 vagas); Grupo Ocupacional Médicos Assistentes: Geral Assistente (2 vagas); Ginecologista e Obstetra Assistente e Pediatra Assistente.

Os salários oferecidos variam entre R$ 5.872,07 e R$ 7.772,84, por carga horária de 20 a 24 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial do Hospital Centenário. O valor da inscrição está fixado em R$ 100,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise de experiência profissional e prova de títulos (ambas caráter classificatório e eliminatório) conforme edital.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS

Neonatologista Plantonista

Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam a planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo da Medicina Intensiva Neonatal em horário vertical, bem como auxiliar no planejamento e acompanhamento de programas de trabalho relacionados com esta área da saúde, desenvolvidos na instituição.

Pediatra Socorrista

Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam a planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo da Pediatria em horário vertical, bem como auxiliar no planejamento e acompanhamento de programas de trabalho relacionados com esta área da saúde, desenvolvidos na instituição.

Ginecologista e Obstetra

Descrição sintética: Compreende os cargos que se destinam a planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo da Ginecologia e Obstetrícia, em horário vertical, bem como auxiliar no planejamento e acompanhamento de programas de trabalho relacionados com estas áreas de atuação, desenvolvidos na Instituição.

Socorrista

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo da Medicina de Emergência, em horário vertical, bem como planejar e acompanhar a execução de projetos e programas de trabalho relacionados com a área de Urgência e Emergência, desenvolvidos no hospital.

Clínico Geral Assistente

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo da Clínica Geral (Medicina Interna) à pacientes internados, em horário horizontal, bem como planejar e acompanhar a execução de projetos e programas de trabalho relacionados com esta área de atuação, desenvolvidos no hospital.

Ginecologista e Obstetra Assistente

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo da Ginecologia e Obstetrícia à pacientes internados, em horário horizontal, bem como planejar e acompanhar a execução de projetos e programas de trabalho relacionados com esta área de atuação, desenvolvidos no hospital.

Pediatra Assistente

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo da Pediatria à pacientes internados, em horário horizontal, bem como planejar e acompanhar a execução de projetos e programas de trabalho relacionados com esta área de atuação, desenvolvidos no hospital.

