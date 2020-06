Salários de até R$ 9.000,00! – Notícias Concursos

A Prefeitura Municipal de João Neiva no Espírito Santo, divulgou a abertura de um novo processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de monitor de transporte escolar; motorista de ambulância; operador de máquinas I; trabalhador braçal I; médico da estratégia da família; farmacêutico; motorista de transporte escolar; e motorista de veículos leves e pesados.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.042,56 a R$ 9.000,00, mais R$ 250,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de junho de 2020, na Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizado na Rua Pedro, nº 60, Centro, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com prova de títulos e prova prática (caráter eliminatório e classificatório) para os cargos de motorista de transporte escolar, operador de máquinas I, motorista de ambulância e motorista de veículos leves e pesados. As avaliações serão aplicadas no dia 28 de junho de 2020

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso