Salários de até R$15 mil! – Notícias Concursos

Edital consta com 05 vagas de nível superior; Inscrições até 19 de junho de 2020

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Quitandinha anuncia novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 05 vagas por tempo determinado em cargos de nível superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Médico II – Ginecologista (1 vaga); Médico II – Obstetra (1 vaga); Farmacêutico (1 vaga); Médico III (1 vaga); e Médico II – Pediatra (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 3.682,38 a R$ 15.756,98, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 19 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Prefeitura de Quitandinha. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo consistirá com apenas análise de currículos, de acordo com os critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso