Sampaoli deve ganhar ‘reforço’ importante para o meio de campo no próximo mês; entenda

Em entrevista à Rádio 98 FM, Rodrigo Lasmar, chefe do DM do Galo, falou sobre a etapa de recuperação do atleta de 25 anos. “O Jair vem fazendo trabalhos de fortalecimento na fisioterapia, numa fase intermediária. A expectativa é que em uma ou duas semanas, ele comece algum tipo de trabalho em campo para que esteja à disposição do Sampaoli”, explicou.

Jair chegou ao Galo em 2019, vindo do Sport, e desde então é uma das peças importantes do meio de campo da equipe mineira. Porém, ele não conseguiu demonstrar o seu futebol para Sampaoli, observando que o seu último compromisso em campo foi no final de fevereiro e o argentino ainda não estava à frente do clube.

As informações acima são do UOL Esporte.

