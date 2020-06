Santander abre 1.500 vagas de emprego no Brasil; veja como se inscrever – Notícias Concursos

Uma ótima oportunidade para aqueles que estão à procura de um emprego durante a pandemia! O banco Santander anunciou a abertura de nada menos que 1.500 vagas de emprego. As oportunidades são destinadas às áreas de Tecnologia, Dados, Riscos, Finanças e Jurídico.

As novas contratações fazem parte de um programa do banco para atrair talentos capazes de elevar a eficiência e a produtividade da instituição. O movimento é inspirado nos desafios de transformação digital enfrentados não só pelo Santander, mas também por outras empresas, diante do atual contexto econômico.

A maior parte das vagas será destinada à área de Tecnologia. Segundo o banco, este tem sido um setor decisivo para viabilizar o trabalho remoto, além da oferta de produtos e serviços online.

O foco nesse setor, é a contratação de arquitetos e desenvolvedores especializados em Web, Mobile, BigData, Inteligência Artificial e Cloud.

Já as outras oportunidades serão destinadas para profissionais que atuarão nos setores de riscos, dados, financeiras e jurídicas, sendo algumas para postos de liderança.

Inscrições

O banco divulgou duas páginas por onde os interessados podem se candidatar. A primeira é a página “Trabalhe Conosco” no site da instituição, onde os candidatos devem efetuar um cadastro. A outra página é específica para as vagas do setor de Riscos.