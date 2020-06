Santos acredita em renovação com dois patrocinadores; clube ‘espera’ máster

De acordo com informações da Gazeta Esportiva, o Peixe tem conversado com a Algar, que terminou o vínculo com o clube em março, e com a Casa de Apostas, que tem acordo com a equipe apenas até o final de junho. A princípio, o time praiano tem confiança no acordo.

Já com a Casa de Apostas, o Santos tem negociações mais bem encaminhadas e deve selar o novo vínculo em breve, com prorrogação até dezembro. Agora, após maiores tratativas, os envolvidos discutem apenas a formalização da ampliação contratual.