Santos cede lateral para clube da Série B; jogador não agradou Jesualdo Ferreira e comissão técnica

Romário chegou ao Santos, após grande temporada no Ceará, em 2018. Porém, ele nunca teve muitas oportunidades na equipe, incluindo com Jair Ventura, que era o treinador do clube na época de sua contratação. Ele tem vínculo com o time praiano até o final de 2022.

