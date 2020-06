Santos espera vender dupla para aliviar cofres da Vila Belmiro

Em seu balanço, conforme informações do GloboEsporte.com, o Peixe estimou arrecadar R$ 69 milhões com transferências de jogadores na temporada. Porém, até o momento, o clube conseguiu apenas R$ 10 milhões, com a venda de Felipe Aguilar para o Athletico-PR, e não tem previsão para novas negociações.

“O objetivo da gente é negociar o Lucas Veríssimo, negociar com o exterior, porque ele mesmo merece. É um jogador que tenho grande admiração, é amigo, e entendo que chegou o momento dele”, comentou o presidente santista disse José Carlos Peres ao canal “Os Canalhas”.

Sem nenhuma oferta na mesa e com muitos problemas financeiros, acentuados pela pandemia do novo coronavírus, o clube praiano cortou 70% dos salários de funcionários e jogadores que ganhavam mais de R$ 6 mil.

