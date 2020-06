Santos ‘investe pesado’ e pode segurar joia na Vila Belmiro

Isso porque, conforme informações da Gazeta Esportiva, o camisa 29 pretende analisar, junto aos familiares e empresários, o que é melhor para ele. O atual vínculo do Menino da Vila com o Peixe vai até o final do próximo mês de julho. Internamente, o clube acredita que apenas uma oferta de um gigante europeu faria a joia rejeitar a proposta santista.

Além do valor mensal, o Peixe ainda pagaria R$ 1.5 milhão, parcelado em três vezes, em luvas. A oferta do Alvinegro é para 90% dos direitos econômicos do atleta e três anos de contrato, além de multa de 100 milhões de euros (R$ 586 milhões na cotação atual) para o exterior e R$ 240 milhões para o mercado brasileiro.

Monitorado por clubes do Velho Continente, o camisa 21 fala em ‘valorização’. “Não é algo tão simples. Há uma série de questões que irão pesar e a mais importante é me sentir valorizado dentro do clube”, comentou o atacante, em abril, à Gazeta Esportiva. Vale destacar que o Menino da Vila não descarta ampliar o vínculo com o Peixe.

Yuri era um dos destaques das categorias de base do Santos. Hoje, aos 19 anos, o atacante tem conquistado espaço no grupo santista comandado pelo português, participando de 5 partidas e marcando um gol na atual temporada.

