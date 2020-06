Santos se aproxima de acordo salarial com elenco; entenda

Para contornar o clima de tensão, conforme informações da Gazeta Esportiva, o Peixe se abriu e procurou negociar com lideranças do plantel o que seria melhor para todos. As negociações caminharam bem nos últimos dias e há previsão de sinal positivo em breve.

Em sua primeira ‘proposta’, o Peixe indicou reembolso de 35% até o ato da rescisão, com manutenção ao menos até outubro e mais um salário no futuro. Com a reformulação na oferta, o clube conseguiu se aproximar de acordo com os atletas, mas ainda esbarra em um ponto: o número de parcelas. Os jogadores querem receber todo o pagamento ainda no mandato de José Carlos Peres.