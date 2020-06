Santos vai inaugurar escola de futebol na Europa

De acordo com informações do UOL Esporte, o ex-atacante Juary, que era um dos membros da geração do final da década de 1970 que infundiu a marca Meninos da Vila, vai ser o coordenador técnica da unidade. Ele está na capital italiana desde fevereiro esperando o aval para começar a trabalhar.

Além da unidade na Itália, ele pretende levar a franquia internacional de escolas de futebol do Santos para outros dois países ainda em 2020. A expectativa é inaugurar uma escolinha em Portugal e outra na França, que são os países onde o Grupo Roser, que pertence ao empresário, tem contrato de exclusividade com o Peixe.

Vale destacar que a Santos Academy na Itália é a primeira na Europa, mas que o Peixe tem outras 20 escolas de futebol fora do território nacional, sendo 19 na China e uma na Coreia do Sul. Além das unidades no Velho Continente, o clube espera lançar uma unidade nos Estados Unidos ainda este ano. No Brasil, o Alvinegro conta com 57 ‘escolinhas’.

