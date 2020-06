Santos vence ‘caso Bambu’ e aumenta expectativas em relação a renovação com atacante; entenda

Isto porque, conforme informações do Diário do Peixe, o caso dos dois jogadores é semelhante, visto que o clube paulista entende que tem prioridade no segundo contrato do promissor centroavante, assim como acreditava ter na causa vencida na situação do defensor.

Recentemente, o Peixe apresentou uma proposta considerada muito positiva para o atacante de 19 anos, que, caso aceite, pode chegar a receber quatro vezes mais do que ganha atualmente. A expectativa de todos é que o atleta assine a renovação logo após se reapresentar com os demais jogadores na Vila Belmiro.

