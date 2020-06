São Paulo deve se reunir com elenco ‘descontente’ com redução salarial em meio ao retorno das atividades

Segundo informações do UOL Esporte, os dirigentes devem aproveitar o retorno dos jogadores ao CT da Barra Funda para discutir o problema com os atletas. A reunião, que deve acontecer nos próximos dias, vai ter como pauta a decisão unilateral do clube de reduzir os vencimentos dos jogadores em 50% – com ressarcimento no futuro.

Vale destacar que o São Paulo passava por sérios problemas financeiros antes mesmo da pandemia e que o Conselho de Administração do clube havia feito fortes recomendações para que a receita do futebol fosse reduzida. Em 2019, por exemplo, o Tricolor fechou o seu balanço com déficit de R$ 156 milhões.



