Saque emergencial do FGTS começa segunda-feira

Nesta segunda-feira, 29 de junho, a Caixa Econômica Federal (CEF) começa a liberar o saque emergencial de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). Assim como aconteceu com o auxílio emergencial, o calendário é feito de acordo com o mês de aniversário do beneficiário.

Também como aconteceu com o auxílio emergencial, o saque emergencial do FGTS será primeiramente depositado em conta poupança da Caixa. O calendário de depósito começa dia 29 de junho e segue até 21 de setembro. Já o calendário de saque e transferência começa dia 25 de julho e segue até 14 de novembro.

O saque tem limite máximo de R$ 1.045, independente do valor em conta, seja ela ativa ou inativa.

Calendário de pagamento

29 de junho: nascidos em janeiro

6 de julho: nascidos em fevereiro

13 de julho: nascidos em março

20 de julho: nascidos em abril

27 de julho: nascidos em maio

3 de agosto: nascidos em junho

10 de agosto: nascidos em julho

24 de agosto: nascidos em agosto

31 de agosto: nascidos em setembro

8 de setembro: nascidos em outubro

14 de setembro: nascidos em setembro

21 de setembro: nascidos em dezembro

Calendário de saque e transferência

25 de julho: nascidos em janeiro

8 de agosto: nascidos em fevereiro

22 de agosto: nascidos em março

5 de setembro: nascidos em abril

19 de setembro: nascidos em maio

3 de outubro: nascidos em junho

17 de outubro: nascidos em julho

17 de outubro: nascidos em agosto

31 de outubro: nascidos em setembro

31 de outubro: nascidos em outubro

14 de novembro: nascidos em novembro

14 de novembro: nascidos em dezembro

Fonte: Notícias Concursos