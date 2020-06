Saque emergencial do FGTS: Quem não deseja receber deve avisar com dez dias de antecedência

Trabalhadores terão a possibilidade de fazer saque em suas contas, ativas ou inativas, de até R$ 1.045. O saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) permite saque máximo neste valor. Porém, quem não quiser fazer o saque, deve avisar à Caixa Econômica Federal (CEF) com dez dias de antecedência.

Como aconteceu com o auxílio emergencial de R$ 600, o saque emergencial do FGTS terá calendário baseado no mês de aniversário dos trabalhadores. Segunda-feira, 29 de junho, quando o primeiro pagamento é feito, será apenas para quem nasceu em janeiro.

Por ser necessário avisar que não deseja o saque dez dias antes, os nascidos em fevereiro tinham até essa sexta-feira, 26 de junho, para avisar a Caixa. Nesse caso, quem não avisou receberá o crédito automaticamente dia 6 de julho. Quem nasceu em março recebe o valor dia 13 de julho e, por isso, tem até 3 de julho para avisar que não deve o saque emergencial.

Confira o calendário completo de depósito e de saque e transferência.

Calendário de pagamento

29 de junho: nascidos em janeiro

6 de julho: nascidos em fevereiro

13 de julho: nascidos em março

20 de julho: nascidos em abril

27 de julho: nascidos em maio

3 de agosto: nascidos em junho

10 de agosto: nascidos em julho

24 de agosto: nascidos em agosto

31 de agosto: nascidos em setembro

8 de setembro: nascidos em outubro

14 de setembro: nascidos em setembro

21 de setembro: nascidos em dezembro

Calendário de saque e transferência

25 de julho: nascidos em janeiro

8 de agosto: nascidos em fevereiro

22 de agosto: nascidos em março

5 de setembro: nascidos em abril

19 de setembro: nascidos em maio

3 de outubro: nascidos em junho

17 de outubro: nascidos em julho

17 de outubro: nascidos em agosto

31 de outubro: nascidos em setembro

31 de outubro: nascidos em outubro

14 de novembro: nascidos em novembro

14 de novembro: nascidos em dezembro

