Saque emergencial do FGTS: Veja como abrir a poupança digital

Os saques emergenciais do FGTS começam nesta segunda-feira, 29 de junho

Nesta segunda-feira, 29 de junho, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) inicia o saque emergencial. O depósito é feito em poupança social digital da Caixa e, inicialmente, ficará disponível para compras pelo cartão de débito virtual e pagamento de boletos.

Veja abaixo o guia para abrir a conta poupança digital da Caixa.

Instale o aplicativo Caixa Tem. Ele está disponível para Android e iOS;

No aplicativo, informe o CPF. Para o cadastro, não é necessário código de acesso, como aconteceu com o auxílio emergencial de R$ 600. O código de cadastramento não é mais necessário no app;

Verifique o calendário oficial de pagamento e a situação, que pode ser vista no aplicativo do FGTS ou site da Caixa Econômica Federal;

Com a conta já aberta, o pagamento será depositado na data de pagamento disposta no calendário.

O valor do saque emergencial do FGTS, enquanto não for possível fazer o saque ou transferência para outra conta, poderá ser usado em e-commerce pelo cartão de débito virtual, pagamento de boletos e contas como água, luz e telefone. O comércio local também pode aceitar o pagamento em maquininhas via QR Code.

O calendário de saque e transferência começa dia 25 de julho. A partir dele, será possível sacar o valor do FGTS em espécie ou fazer a transferência para qualquer outro banco, sem custos. O saque poderá ser feito em casas lotéricas, agências, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento da Caixa. Quem não deseja receber o saque emergencial deve avisar com dez dias de antecedência.