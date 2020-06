Sargento da PM é morto com quatro tiros no Benedito Bentes

Abraão Emmanuel de Lima Soares ela lotado no 1º BPM; suspeitos fugiram e motivação do crime segue desconhecida

O 3° sargento da Polícia Militar (PM) Abraão Emmanuel de Lima Soares, de 38 anos, foi morto a tiros, na tarde dessa segunda-feira (15), no bairro do Benedito Bentes, na parte alta de Maceió. Ninguém foi preso.

Conforme consta no relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), guarnições pertencentes ao 5° BPM estiveram no local e constataram o fato. A vítima foi assassinada com quatro disparos de arma de fogo, por indivíduos que fugiram logo após o crime.

A motivação do crime, no entanto, segue desconhecida. As guarnições realizaram rondas, mas nenhum suspeito do crime foi localizado.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e funcionários do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados à ocorrência, para a perícia do corpo e o seu recolhimento, respectivamente. O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais de Alagoas.

Abraão Emmanuel pertencia ao 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM).

Fonte: Gazetaweb