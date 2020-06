Sari, esposa do prefeito, está cadastrada no auxílio emergencial de R$ 600 – Notícias Concursos

Primeira-dama de Tamandaré, acusada de homicídio culposo no caso Miguel, está cadastrada no benefício

Sari Gaspar Corte Real, esposa do prefeito de Tamandaré, em Pernambuco, está cadastrada no auxílio emergencial de R$ 600. Ela é acusada de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, no caso Miguel, garoto de apenas cinco anos que morreu ao cair do nono andar de prédio de luxo de Recife.

De acordo com o Portal Notícia Preta, o nome da primeira-dama aparece no site oficial do Dataprev, em que é possível fazer consulta do benefício. De acordo com o site, o pedido pelo auxílio de R$ 600 foi feito dia 14 de maio e atualmente o cadastro está em análise.

Sari é esposa de Sérgio Hacker (PSB) e ex-patroa da mãe do menino Miguel. Ela foi autuada por negligenciar o menor de idade e chegou a ser presa, mas pagou fiança de R$ 20 mil e responderá ao crime em liberdade. Ela enviou carta se solidarizando com Mirtes Renata Souza, mãe do menino Miguel.

O caso gerou comoção no Brasil nos últimos dias. Além disso, casos de fraudes no auxílio emergencial também têm sido noticiados. Recentemente, o bilionário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, e o jogador Neymar tiveram cadastros feitos para o auxílio emergencial. Os dois negam ter feito o cadastro no benefício.