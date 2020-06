Se Você Se Sentir Mal, Pode Chorar! As Lágrimas Curam Feridas. – Notícias Concursos

“As lágrimas que não choram, esperam em pequenos lagos? Ou serão rios invisíveis que correm para a tristeza?”, Perguntou o poeta Pablo Neruda. Agora sabemos que as lágrimas que não choramos machucam mais do que as que derramamos, porque estão presas no interior, inundando lentamente nossos corações. Ao contrário, o choro tem um efeito catártico.

É bom lembrar disso nesses momentos, pois, de repente, corremos para um cenário inédito e complicado, com enorme potencial para nos desestabilizar emocionalmente. O coronavírus e o confinamento condensaram em um curto período de tempo uma ampla faixa afetiva que é muito difícil de gerenciar.

Dado o que poderia ser um dos maiores desafios de nossas vidas, é compreensível que às vezes tenhamos vontade de chorar . Chore pelo que nos toca perto e longe. Pelo que aconteceu e pelo que está por vir. Para aqueles que não são mais. Pelo que perdemos. Chore de medo ou desamparo, de frustração, exaustão ou estresse. Seja qual for o motivo, as lágrimas agora podem aliviar a tensão psicológica em que estamos.

Não choramos porque somos fracos, choramos porque sentimos

Ao longo dos séculos, foi estabelecida a ideia de que as lágrimas são um sinal de fraqueza. O “fraco” chora enquanto o “forte” resiste estoicamente. As lágrimas também foram consideradas um sinal melodramático e complacente e até foram associadas ao sexo feminino e ao desejo de atrair atenção. É por isso que ainda existem pessoas que repreendem seus filhos dizendo que “os homens não choram”. E ainda temos vergonha de chorar em público.

Acreditamos que chorar é um ato profundamente íntimo. E é, mas também é um sinal social muito poderoso que ajuda a formar um vínculo muito próximo entre as pessoas. Nos sentimos mais conectados com alguém quando os vemos chorar e teremos mais chances de ajudá-los , como descobriram os psicólogos da Universidade de Tilburg .

Lágrimas revelam as correntes emocionais subjacentes que normalmente escondemos . O choro ocorre quando as comportas internas são quebradas, quando atingimos o limite do que podemos expressar com palavras e as emoções nos superam. Portanto, não é um sinal de fraqueza que nos deixa vulneráveis, mas uma oportunidade de receber o apoio de que precisamos e, acima de tudo, um ponto de virada que nos permite recuperar forças para avançar.

Chorar acalma, acalma a dor e nos fortalece

Nem todas as lágrimas são criadas iguais. Temos três tipos de lágrimas. As lágrimas basais formam um filme protetor sobre o globo ocular para lubrificá-lo e nutri-lo. Também temos lágrimas de reflexo , aquelas que ocorrem quando o olho fica irritado quando entra em contato com a poeira ou quando cortamos uma cebola.

No entanto, são as lágrimas psicogênicas , aquelas que derramamos por razões emocionais, que mais nos afetam. Essas lágrimas têm uma composição diferente. Além de serem muito mais espessas, elas caem mais lentamente pelas bochechas, mas também contêm hormônios como as encefalinas , um tipo de analgésico que nosso corpo libera para aliviar a dor. Portanto, as lágrimas nos ajudariam a mitigar a dor emocional, tornando-se uma espécie de bálsamo para a alma quando emoções como tristeza, frustração ou desamparo nos superam.

Não é por acaso que 70% das pessoas acreditam que chorar as conforta, de acordo com um estudo realizado na Universidade do Sul da Flórida . Essas pessoas passaram por três fases que todos conhecemos muito bem: uma profunda tristeza inicial que desencadeia o choro, seguida de um estado de equilíbrio e, finalmente, uma melhora no humor quando paramos de chorar.

As lágrimas não apenas proporcionam calma, mas também podem nos fortalecer psicologicamente . Um estudo publicado na revista Emotion revelou que “as pessoas que choraram foram capazes de suportar uma tarefa estressante por mais tempo e mostraram níveis mais baixos de cortisol após o choro “.

Pelo contrário, aqueles que freqüentemente reprimem suas emoções reagem mais exageradamente à pressão e ao estresse, mostrando um aumento ainda maior da pressão arterial, como descobriram os psicólogos da Universidade de Stanford . A ciência nos diz, portanto, que suprimir o choro para manter uma “calma aparente” não é bom, nem para o nosso equilíbrio emocional nem para a nossa saúde .

Esconder emoções pode nos fazer sentir piores. Mesmo que pensemos que estamos nos distraindo, essas emoções acabarão se firmando e exercerão sua influência negativa sobre o nosso bem-estar. Estresse, frustração, desamparo ou medo continuarão a crescer dentro de nós para nos fazer pagar uma conta muito alta.

O choro que realmente nos liberta

Lágrimas em si não são suficientes para curar feridas emocionais. Se choramos nos sentindo culpados ou envergonhados, o poder catártico do choro desaparece , alertam pesquisadores da Universidade de Ghent .

A chave é abraçar nossos sentimentos. Precisamos parar de ver o choro como um inimigo para evitar a todo custo e assumi-lo como uma resposta emocional completamente normal a situações que nos dominam. Chorar indica que algo importa para nós, que sentimos e estamos vivos.

No entanto, mesmo que o choro tenha poder catártico e nos ajude a liberar a tensão acumulada, pode não ser a única estratégia para lidar com estados afetivos negativos ou cairemos em desamparo e depressão.

Quando paramos de chorar, geralmente encontramos um novo equilíbrio psicológico e um sentimento de paz nos rodeia, o que facilita a aceitação . Precisamos aproveitar esse momento para ver as coisas que nos interessam de uma nova perspectiva, com uma mente mais clara e um coração livre de tristeza. Então podemos tirar proveito de todo o potencial curativo das lágrimas.