Sebrae atua para preservação dos pequenos negócios – Notícias Concursos

Por meio do BNDES, grandes empresas vão ter acesso a financiamento de até R$ 200 milhões para repassar a seus pequenos e médios fornecedores e distribuidores.

As micro e pequenas empresas que fazem parte da cadeia produtiva de grandes setores da economia terão acesso ao crédito facilitado pelo Programa Crédito Cadeias Produtivas do BNDES.

Uma iniciativa que faz parte de uma estratégia de atuação do Sebrae, alinhada ao Governo Federal por meio do Ministério da Economia.

Essa estratégia faz com que o crédito chegue aos pequenos negócios com melhores condições de juros e prazos de carência e pagamento.

A concessão é através de crédito que varia entre R$ 10 milhões e R$ 200 milhões para as grandes empresas, que são as empresas âncoras, que se responsabilizam pelo risco de crédito e pelas eventuais garantias.

Repassando nas mesmas condições pactuadas com o BNDES, o financiamento para os seus pequenos e médios fornecedores ou distribuidores, chamados empresas ancoradas, que garantem emprego e renda na cadeia produtiva.

Vantagem para grandes empresas

A perda de fornecedores e distribuidores

Mantém o fôlego financeiros dos pequenos negócios quando a economia reagir

Atua contra atrasos de pagamentos ou de entregas na cadeia

De acordo com o Presidente do Sebrae Carlos Melles, a iniciativa é uma forma de equacionar o problema do capital de giro das micro e pequenas empresas durante a crise.

Ele esclarece que a preservação das cadeias de produção e distribuição funcionando no País são fundamentais para a retomada econômica de um país.

O Sebrae tem atuado para estimular e orientar as grandes empresas para que tenham contato com os pequenos negócios capacitados pela instituição para serem fornecedores em ações de encadeamento produtivo.

Segundo Melles, as cadeias produtivas do varejo da Moda e de Distribuição de Alimentos têm apresentado interessa em participar do programa.

Como se habilitar ao crédito?

As grandes empresas interessadas na linha de crédito já podem se habilitar junto ao BNDES.

Desde a última segunda-feira (15), o banco já disponibilizou acesso para o pedido de financiamento por meio da internet, no site.

As solicitações serão feitas diretamente pelo portal, via solicitação eletrônica.

O que é o Programa Crédito Cadeias Produtivas?

O programa oferece Financiamento a capital de giro, direcionado a empresas de grande porte (empresas âncora), para atender a necessidade de liquidez de sua cadeia produtiva, formada por empresas de menor porte (empresas ancoradas).