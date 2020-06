Sebrae e CNI promovem webinars para pequenos negócios – Notícias Concursos

Sebrae e CNI promovem uma série de webinars sobre internacionalização de pequenos negócios.

Eventos online fazem parte do Programa Indústria Global, criado para preparar os empresários para atuar no mercado internacional.

Sobre o Evento

Na próxima quarta-feira (24), às 11h, as micro e pequenas empresas que querem buscar o mercado internacional como alternativa de negócio, mas não sabem por onde começar, podem participar.

o 8º webinar sobre internacionalização é uma parceria entre Sebrae e a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O tema abordado será “Barreiras Comerciais e seus Impactos Durante a Pandemia do Coronavírus” com mediação do especialista em política comercial da CNI, Leandro Barcelos.

O evento faz parte de uma série de webinars que discutem o comércio exterior como oportunidade para os pequenos negócios interessados em ampliar seus negócios fora do Brasil com apoio na promoção comercial.

Até o momento, as webinars já alçaram mais de 16 mil visualizações no Facebook ou Linkedin, que são as redes sociais onde estão disponíveis, com mais de 5 mil interações.

Sebrae e CNI no final do ano passado, assinaram um convênio para estimular e capacitar micro e pequenas empresas (MPE) a internacionalizarem as suas operações.

As duas instituições pretendem atender mais de mil MPE em 30 meses, com um investimento de R$ 21 milhões.

O acordo envolve:

Treinamentos

Consultorias

Rodada de negócios

Apoio para prospecção de negócio entre outros

Em breve deve ser lançado um edital pelas duas instituições para contemplar projetos e iniciativas de apoio a internacionalização das micro e pequenas empresas, com apoio do Sebrae e das Federações das Indústrias no Estado.

Hoje, 40% das empresas brasileiras que vendem seus produtos para o exterior são do segmento das micro e pequenas empresas, sendo a maioria no ramo industrial e comercial.

Para participar do webinar no dia 24 de Junho, às 11h, basta se inscrever no site do Programa Indústria Global.

Sobre o Programa Indústria Global

O comércio exterior é uma ferramenta fundamental para a aceleração do crescimento econômico e para o aumento da produtividade e da competitividade da indústria brasileira.

Para os mercados internacionais serem inseridos no Brasil é necessário:

Identificar com precisão e clareza as mudanças na política comercial que ampliem a demanda externa pelos bens e serviços brasileiros, e que melhorem o ambiente de negócios.

É necessário apontar os serviços requeridos pelas indústrias para impulsionar sua internacionalização, os mercados prioritários e as oportunidades de cooperação.

Atividades previstas no Programa

As atividades seguem uma “trilha de internacionalização”