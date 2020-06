Sebrae e Facebook em parceria para capacitar empreendedores – Notícias Concursos

Essa parceria inclui treinamentos e uma série de mesas redondas virtuais com especialistas que discutem soluções para os setores mais afetados pela crise.

O acordo entre Sebrae e Facebook consiste em disponibilizar especialistas do Facebook para treinar a rede de consultores do Sebrae no Brasil.

Como funciona a parceria

Ambos firmaram um termo de cooperação para apoiar o desenvolvimento de empreendedores de micro e pequenas empresas em todo país.

Esse acordo tem o objetivo de oferecer capacitação de alto impacto em marketing digital, para ajudar pequenos negócios a vender mais, gerar empregos e crescer.

Essa parceria faz parte do “Impulsione com Facebook”, um programa que oferece capacitação gratuita em:

Marketing Digital

Ferramentas do facebook

Instagram

Messenger

WhatsApp Business para gerar negócios.

Treinamentos e Mesa redonda

Os treinamentos serão disponibilizados em todos os canais Sebrae, em uma série de 28 vídeos para capacitar em diferentes focos, como engajar públicos ou gerenciar e analisar a efetividade de anúncios.

Além dos vídeos, a parceria inclui treinamentos e uma série de mesas redondas virtuais com especialistas para discutir soluções para os setores mais afetados pela crise.

O acesso da mesa redonda poderá ser feito pelo Facebook ou Instagram do Sebrae, e serão feitas em forma de Lives e Webinars.

Os conteúdos também serão compartilhados com os Sebraes Estaduais, onde alguns temas como marketing digital, empreendedorismo, inovação e outros já são abordados com a finalidade de tornarem os pequenos negócios mais competitivos.

Uma pesquisa do Instituto Ipsos, encomendada pelo Facebook, revelou que a tecnologia faz toda a diferença na rotina dos pequenos.

71% das PMEs concordam que suas empresas estão mais fortes hoje devido ao uso da família de aplicativos do Facebook.

O WhatsApp (92%), Instagram (89%) e facebook (86%), ocupam as primeiras posições em importância para os negócios.

Importância do marketing digital na sua empresa

Hoje em dia, o marketing digital já é visto como uma exigência e não mais uma opção podemos dizer assim.

Pois ele vai te ajudar além da divulgação, a aumentar a sua participação na internet, ampliar vendas e número de clientes.

Além de ajudar você e sua empresa a se destacar entre outras tantas por ai, ou seja permite que seu negócio encontre e conecte-se a novos públicos para oferecer seus produtos e serviços.

Um novo mercado está abrindo na internet, uma grande parte das empresas já migraram para o mundo digital, e a sua empresa, está preparada para essas novas tecnologias?