Sebrae lança campanha exclusiva para a categoria – Notícias Concursos

Sebrae sai na frente com mais uma campanha, ajudando empreendedores a se reinventarem.

A página criada, já acumula 250 mil acessos, ela foi criada para disponibilizar conteúdos específicos para MEI.

Já sabemos que a palavra do momento para as empresas é inovação, pois devido a tantas mudanças no mercado, no ramo empresarial, muitas empresas precisaram se readaptar e a se reinventar.

A campanha Mobilização “MEI. Reinvente. Repense. Recrie” apresenta empresários que transformaram a forma de gerar renda usando informações disponibilizadas pela instituição

Essa campanha trás casos de microempreendedores, que transformaram a forma de gerar renda usando informações disponibilizadas pelo Sebrae.

Como funciona a campanha

No site da campanha, o empreendedor encontra vídeos, dicas, conteúdos, Webinar, enfim tudo que ele precisa saber para se inovar e se informar.

O empreendedor ainda pode procurar pelo MEI No Meu Estado, informações divididas de acordo com seu estado, Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

Além de contar com um apoio gratuito de técnicos para tirar suas dúvidas e receber orientações.

Você Pode Gostar Também:

Para você que não é MEI

Para você que ainda não é MEI, mas tem interesse e busca mais informações, vamos dar aqui algumas dicas.

Primeiramente, MEI significar microempreendedor individual, a partir do momento que se cadastra como um, você recebe um número de CNPJ e tem facilidades como abertura de conta bancária, pedidos de empréstimos, e pode emitir notas fiscais.

Para se tornar MEI:

Sua área de atuação precisa estar na lista oficial das categorias.

Seu faturamento precisa ser de até R$ 81.000,00 por ano, ou seja R$ 6.750,00 mensais.

Não ter participação em outra empresa como sócio ou titular

Pode

Pode ter no máximo um empregado contratado que receba o salário-mínimo ou o piso da categoria.

O microempreendedor ao contrário de outros empreendedores, tem somente como despesa o pagamento do Simples Nacional.

Comércio e Indústria – R$ 53,25

Prestação de Serviços – R$ 57,25

Comércio e Serviços juntos – R$ 58,25

Benefícios MEI

Tem direito a auxílio-maternidade

Afastamento remunerado por problemas de saúde

Aposentadoria

É isento de tributos federais

Aproveite essas dicas, e invista agora mesmo no seu sonho.