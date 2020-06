Sebrae lança curso gratuito que ensina a vender na internet – Notícias Concursos

Com o fechamento de milhares de estabelecimentos, muitos empreendedores estão recorrendo a internet, para manter suas vendas e negócios ativos.

Porém a internet não é um mundo conhecido para todos, e alguns tem dificuldades e não sabe bem como iniciar a empreender na internet, como aplicar as vendas, fazer propaganda.

Pensando nisso o Sebrae lançou um curso “Como vender na internet na crise do coronavírus” para ajudar as pequenas empresas nesse estilo de venda, desconhecido para alguns.

Nesse curso o empreendedor vai entender como a internet é uma ferramenta fundamental, principalmente neste momento de crise, para o avanço e o sucesso da sua empresa.

O curso que tem a duração de 15 dias com uma carga de quatro horas diárias, o dono de um pequeno negócio vai adquirir a capacidade de começar – imediatamente – a ter uma presença digital e vender online, uma experiência que precisa se manter além da crise.

O empreendedor vai pode aprender:

A vender pela internet

Descobrir seu público alvo

Como começar a usar o Instagram

Como usar o e-commerce, marketplace entre outros

Dicas de como vender e atender bem na internet

O consumidor hoje em dia, mudou muito sua forma de comprar, com tantas variedades, ele se tornou mais exigente.

A busca por produtos e serviços na internet cresceu muito, e mais ainda o uso de smartphones, as pessoas tem a facilidade de comprar algo ali na palma da mão, é nessa hora que a sua loja precisa estar preparada para receber esse cliente.

Mantenha sua loja virtual sempre organizada, com preço e descrição nos produtos, para que o cliente tenha facilidade ao entrar e comprar algo. Facilitar as formas de pagamento é uma forma de atrais clientes também, principalmente quando tem algo em promoção.

Dê atenção ao cliente, envie promoções, crie programa de fidelização, e invista no atendimento pós venda, cliente satisfeito e bem atendido sempre compra novamente, e indica a loja.

Como anunciar nas redes sociais?

Algumas formas de atrair esse público alvo é:

Postando conteúdos relevantes

Ter frequência nas postagens

Use hashtags

Interaja com sua audiência

Publique depoimentos dos seus clientes

Muitas são as formas de vender e atrair clientes na internet. Se qualifique, busque quanto mais informações conseguir sobre as formas de vender on line.

Com certeza o mundo de vendas pela internet após a crise será diferente e inovador, e sua empresa precisa estar preparada para acompanhar.