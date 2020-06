Seguro-desemprego chega a quase 1 milhão de pedidos em maio – Notícias Concursos

Nesta terça-feira, 9 de junho, foram divulgados os dados sobre o seguro-desemprego em maio de 2020. Mês passado, foram feitos 960.258 pedidos de seguro-desemprego, em meio à pandemia do novo coronavírus.

As informações divulgadas pelo Ministério da Economia apontam o crescimento de 53% nos pedidos de seguro-desemprego, em comparação a maio de 2019, quando foram feitos 627.779 pedidos. Comparado a abril de 2020, o crescimento nos pedidos foi de 28,3%. Em abril de 2020, foram feitos 748.540 pedidos.

Dos pedidos, 41,3% foram feitos por mulheres e 58,7% foram feitos por homens. A faixa etária que mais pediu foi de pessoas entre 30 e 39 anos, representando 32,3% do total. Além disso, 61,4% dos pedidos foram feitos por brasileiros de ensino médio completo. Sobre setores econômicos, foram 42% de pedidos entre serviços, 25,8% de comércio, 20,5% da indústria, 8,2% de construção e 3,4% de agropecuária.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, houve aumento também nos pedidos online. Do total, 734.353 dos pedidos foram feitos online, representando 76,5%. Em maio de 2019, apenas 8.597 dos pedidos foram feitos online, representando 1,4% do total.

Entre janeiro e maio, foram feitos mais de 3,2 milhões de pedidos de seguro-desemprego. O número representa aumento de 12,4% em comparação a janeiro a maio de 2019, quando foram feitos mais de 2,9 milhões de pedidos.

Entre janeiro e maio de 2020, 50,1% dos pedidos foram feitos online, pelo portal.gov.br ou Carteira de Trabalho Digital e 49,9% foram feitos presencialmente. Entre janeiro e maio de 2019, 1,5% dos pedidos foram feitos online e 98,5% foram feitos presencialmente.