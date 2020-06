Sem acordo por renovação, Botafogo deve negociar Marcinho com gigante paulista

Sem muitas opções, conforme informações do portal SuperEsportes, o Glorioso aceitou – em reunião marcada para essa sexta-feira (12) – conversar com o Corinthians. A princípio, o lateral e os cariocas esperavam uma negociação com o futebol europeu, no entanto, a única oferta que chegou foi dos paulistas.

Em entrevista ao GloboEsporte.com, Ricardo Rotenberg, vice-presidente comercial e de marketing do Botafogo, que é o responsável pela tratativa do lateral, falou que “ainda não há números” na negociação.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.