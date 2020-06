Sem atuar há mais de um ano e meio, meia estrangeiro caminha para o capítulo final no Peixe

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o camisa 22 tem contrato com o Peixe apenas até o final de dezembro e não deve ser aproveitado nesses seis meses que restam de vínculo. O veterano não faz parte dos planos de Jesualdo Ferreira e deve continuar no ‘time b’ quando o futebol voltar.

Para deixar a Vila Belmiro, o camisa 22 desejava receber todos os salários até dezembro. Porém, o Alvinegro não aceitou – e não tinha como aceitar, considerando a situação financeira do clube – e viu as negociações se empurrarem por meses. Agora, com apenas mais seis meses de vínculo, o meia deve cumprir o contrato.

