Sem dinheiro, Santos não deve manter zagueiro titular na próxima temporada

De acordo com informações da Gazeta Esportiva, o Alvinegro Praiano não pagou nem os 250 mil euros (R$ 1.4 milhões, na cotação atual) pela vinda do camisa 14 e nem tem condições de arcar com os 5 milhões de euros (R$ 28 milhões) previstos para permanência do atleta no clube.

Luan Peres chegou ao Santos no segundo semestre de 2019 e desde então disputou 21 partidas, sendo 12 sob comando de Jesualdo Ferreira, que o tem como titular absoluto.



