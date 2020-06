Sem dinheiro, Santos vê garotos como salvação para 2020; Meninos da Vila representam metade do plantel

De acordo com informações do jornal Isto é, o Alvinegro Praiano deve perder mais um de seus rodados: o meia Jean Mota. Desta forma, sem incluir o camisa 41, o clube fica com 30 jogadores, sendo que 15 saíram das divisões inferiores da equipe. Cabe destacar que o meio-campista Evandro, de 33 anos, foi dispensado e que o lateral-esquerdo Romário, de 28 anos, foi emprestado.

Em entrevista, Jesualdo Ferreira, treinador do Peixe, comentou sobre o processo. “A função do treinador é ensinar. Qualquer treinador é professor. Os torcedores do Santos precisam olhar com frieza e boa intenção para a realidade do clube. Elenco tem muitos jogadores novos. Eu faço questão de trazê-los para cima e têm jogado”, destacou o português.

