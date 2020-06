Sem o sucesso esperado, Globo encerra reprises do futebol

Conforme informações do UOL Esporte, a Globo já encerraria com as reprises aos domingos, considerando os ‘pontos’ da semana passada. Porém, os índices de audiência dos dois confrontos de ontem fortaleceu ainda mais a necessidade de encerramento das reexibições. Vale lembrar que nenhum dos dois jogos ‘perdeu’ para a SBT.

Já na reprise do Rio de Janeiro, quando o Botafogo venceu o Brasileirão de 1995 em cima do Santos, o índice foi de 11 pontos na média, com picos de 13. Eliana, por sua vez, ficou com 8 pontos. No geral, o primeiro tempo ainda deu espaço para o SBT ‘encostar’, mas a segunda etapa da decisão isolou a Globo na liderança de audiência. Os números foram semelhantes aos da semana passada.

De todo modo, apesar das vitórias, a Globo encerra com as tardes de reprises do futebol aos domingos e volta, a partir da semana que vem, com os grandes sucessos de ‘bilheteria’ e audiência.

