Serasa Limpa Nome faz ação para quitação de dívidas por R$ 100 – Notícias Concursos

A Serasa iniciou ação para auxiliar consumidores a limparem o nome e pagarem suas dívidas. Nesta ação, as dívidas devem ser de R$ 200 a R$ 1.000. Quem possui dívidas nesse valor poderá quitá-las pagando R$ 100.

De acordo com a Serasa, essa ação deve beneficiar mais de 1,5 milhão de consumidores que possuem dívidas nesse valor. O objetivo da ação é auxiliar endividados que estão desempregados ou tiveram suas rendas reduzidas durante a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Fatores como desemprego e renda reduzida pode diminuir as chances de conseguir crédito. Quitando as dívidas, essa opção fica facilitada.

Para aproveitar a ação de negociar as dívidas, é necessário entrar no site do Serasa Limpa Nome (www.serasa.com.br). A negociação também pode ser feita pelo aplicativo da Serasa, disponível para Android e iOS, ou no WhatsApp pelo telefone (11) 9-8870-7025.

A Serasa não especificou quais lojas e setores entram neste acordo de negociação. Porém, não há tempo de idade das dívidas. Para fazer parte da ação de desconto, a dívida deve estar ativa e disponível pela Ativos.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, para evitar aglomerações e contágio, as agências da Serasa que possuem atendimento presencial continuam fechadas. Ou seja, a negociação deve ser feita pelo site, aplicativo ou WhatsApp.