Sergipe disponibiliza material de suporte pedagógico para professores e estudantes – Notícias Concursos

A Secretaria Estadual de Educação de Sergipe disponibilizou mais um canal para os estudantes da Educação Básica continuarem seus estudos a distância. Intitulado como Aulaflix, a proposta está vinculada ao portal “Estude em Casa” e é uma iniciativa voltada para a oferta de suporte pedagógico aos professores, disponibilizando materiais pedagógicos, videoaulas, planos de aula e atividades para os alunos.

O objetivo é o aperfeiçoamento do trabalho dos educadores e o apoio aos estudantes de Sergipe, que neste momento de suspensão das aulas devido à pandemia de Covid-19, precisam manter suas rotinas de estudo.

A produção dos materiais é 100% sergipana e contempla, por exemplo, os objetos de conhecimento e as habilidades exigidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o currículo do estado. O material conta com a participação dos técnicos da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam), Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), redatores do Currículo de Sergipe do Ensino Fundamental e Médio e professores colaboradores da Rede Estadual e das Redes Municipais de Ensino.

Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a proposta das Aulasflix apresenta atividades pedagógicas orientadas e diversificadas dentro dos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática.

Você Pode Gostar Também:

Para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, o material pedagógico que está sendo produzido e disponibilizado no Portal Estude em Casa, contempla os objetos de conhecimento e habilidades de todos os componentes curriculares obrigatórios para esses níveis de ensino.

Programa Estude em Casa

Semanalmente, os alunos matriculados na rede estadual e demais redes de ensino interessados em aprimorar o aprendizado neste período de distanciamento social têm mais um canal de estudos em casa, por meio do sinal digital da Aperipê TV (canal 6.1), iniciativa que é fruto de uma parceria estabelecida entre o Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), e Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com o Governo do Amazonas.

As aulas acontecem da seguinte forma: das 9h às 11h40, o conteúdo é voltado para os estudantes do ensino fundamental maior; das 16h às 18h, para o ensino médio. Para o ensino fundamental maior, as aulas são dos seguintes componentes curriculares: Ciências, Arte, Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Educação Física, História e Inglês. Já para o ensino médio: Língua Portuguesa, Química, Educação Física, História e Filosofia.

*Com informações da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) de Sergipe