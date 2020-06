Sergipe promove Torneio de Xadrez Escolar Virtual dia 13 – Notícias Concursos

A Secretaria Estadual de Educação de Sergipe promove no próximo sábado (13) o Torneio de Xadrez Escolar Virtual. A competição ocorrerá das 8h30 às 11h. A iniciativa tem o objetivo de manter a comunidade escolar em atividade durante a pandemia e o isolamento social.

O Torneio de Xadrez Escolar Virtual será realizado de acordo com as regras adaptadas da Federação Sergipana de Xadrez (FSX) e sob a supervisão da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Superintendência Especial de Esporte (SUPEE).

As disputas acontecem das 9h às 11h, podendo o enxadrista acessar a qualquer tempo o ambiente de jogo da sua respectiva categoria.

Segundo o professor Wendell Oliveira, coordenador do evento, a competição tem como um dos objetivos promover a interação entre os enxadristas e demais envolvidos, diante do cenário atual de impossibilidade de eventos presenciais, com participação do público. O Torneio de Xadrez Escolar Virtual tem caráter participativo, cujo objetivo é fomentar o esporte escolar.

O Congresso Técnico será realizado nesta sexta-feira (12), às 16h, por meio do aplicativo GOOGLE MEET. “Poderão participar do Congresso Técnico os enxadristas e seus responsáveis. É proibida a utilização de auxílio de terceiros, consulta de livros e softwares ou uso de engines durante a partida, sob pena de exclusão do enxadrista da competição. O torneio será realizado totalmente online, pela Plataforma Lichess“, lembrou Wendell Oliveira.

As inscrições foram abertas na última segunda-feira (8) e vão até nesta quinta-feira (11). O Torneio é aberto aos estudantes das instituições de ensino do Estado de Sergipe, nos gêneros masculino e feminino, das categorias mirim, infantil e infanto-juvenil.