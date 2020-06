A SES divulga nesta terça-feira, 23, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 499 novos casos e 20 óbitos. Em Sergipe, 19.883 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 511 morreram. Uma duplicidade do município de Itabaiana foi excluída.

Seis mortes são de Aracaju. Quatro foram de homens: de 93 anos, com hipertensão; de 88 anos, sem comorbidades; de 68 anos, com doença renal crônica; e 47 anos, com diabetes. As duas mulheres possuíam 67 anos, sem comorbidades, e 78 anos, com hipertensão.

Quatro cidades registraram duas mortes cada: Nossa Senhora do Socorro (homem, 58 anos, com diabetes e doença renal crônica e idosa, 87, com hipertensão), Pirambu (ambos homens, de 60 anos, com doença renal crônica e 81 anos, com hipertensão), Carira (homem, 70, sem comorbidades e mulher, 92, cardiopata); São Cristóvão (mulher, 52, sem comorbidades e homem, 88, com diabetes e hipertensão).

Nas demais cidades: homem, 56, da Barra dos Coqueiros, com hipertensão e diabetes; homem, 53, de Riachuelo, cardiopata; homem, 67, de Simão Dias, com insuficiência renal crônica, hipertensão e diabetes; homem, 45, morador de Umbaúba, com hepatopatia; mulher, 87, residente de Malhador, com hipertensão e diabetes; e mais um idoso, de 87 anos, de Lagarto, com hipertensão e diabetes.

São 7.521 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 42.703 exames e 22.820 foram negativados. Estão internados 575 pacientes, sendo 223 em leitos de UTI (112 na rede pública, sendo 108 adultas e 4 pediátricas; e 111 na rede privada, sendo 109 adultas e 2 pediátricas) e 352 em leitos clínicos (234 na rede pública e 118 na rede privada). São investigados mais 20 óbitos.

