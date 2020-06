A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta quinta-feira, 11, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 443 novos casos registrados e mais 19 mortes. Sergipe passa a ter 11.056 pessoas infectadas e 283 óbitos. Dois casos da cidade de Pacatuba foram excluídos por duplicidade. Um óbito da cidade de Lagarto teve endereço corrigido e contabilizado para Simão Dias.

Nove mortes são de Aracaju: um homem de 36 anos e uma idosa de 73, ambos sem comorbidades; um homem de 59 anos, com hipertensão e diabetes; um senhor de 79 anos, com hipertensão, diabetes e alzheimer; uma mulher de 72 anos, sem comorbidades; um idoso de 79 anos, com doença renal crônica e cardiopatia; outro senhor de 89 anos, sem comorbidades; uma mulher de 63 anos, com hipertensão e obesidade; e um homem de 52 anos, com diabetes, hipertensão e doença renal crônica.

No interior, dois dos óbitos são de Areia Branca: dois homens de 65 anos, um com diabetes e outro sem comorbidades. Os demais são: uma mulher, de 65 anos, de Nossa Senhora de Lourdes, com hipertensão e obesidade; um homem de 40 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão; um homem de 80 anos, de Pacatuba, sem comorbidades; um homem de 55 anos, da cidade de Salgado, com imunossupressão; e um bebê de quatro meses, de Nossa Senhora das Dores. O município de São Cristóvão também teve três mortes: uma idosa de 79 anos, com hipertensão; mais uma idosa, de 72 anos, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; e uma mulher de 41 anos, com hipertensão, diabetes e obesidade.

São 4.732 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 27.805 exames e 16.749 foram negativados. Estão internados 445 pacientes, sendo 172 em leitos de UTI (93 na rede pública, sendo 90 adultas e 3 pediátricas; e 79 na rede privada, sendo 76 adultas e 3 pediátricas) e 273 em leitos clínicos (168 na rede pública e 105 na rede privada). São investigados mais 16 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.