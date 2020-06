Seu perfil nas mídias é mesmo avaliado na contratação? – Notícias Concursos

Nos novos modelos de gestão, a contratação leva em consideração diversos fatores, inclusive o seu perfil nas mídias sociais. Isso porque, as redes sociais contém muitas informações referentes ao seu comportamento.

O Instagram, por exemplo, anunciou no mês de setembro, ter 800 milhões de usuários ativos por mês. Destes, 500 milhões acessam o aplicativo todos os dias.

Quando pensamos que esses números representam pessoas se comunicando diariamente e mostrando suas vidas ao mundo, chega a ser assustador.

A geração atual lida com as mídias sociais como uma extensão de suas personalidades. Dedicam horas para transformar o seu perfil digital em um currículo repleto de competências, habilidades e atitudes.

Por outro lado, têm surgido pessoas e empresas que utilizam dessa ferramenta para descobrir novos talentos. Facilitando assim o trabalho dos profissionais de seleção e recrutamento, por exemplo. O gestor de RH passou a tratar as mídias como local para descobrir talentos.

A utilização das mídias sociais na contratação – e até mesmo na demissão de pessoas – não é novidade para nenhum profissional da área de Recursos Humanos. Uma pessoa que se expõe de forma vulgar é um grande exemplo de um retorno negativo. Pessoas que demonstram agressividade, personalidade rebelde ou fazem exposições partidárias também perdem pontos, visto que a imagem é extremamente importante para a maioria das empresas.

Como as mídias são avaliadas durante a contratação?

Entre os que pesquisam a vida dos candidatos online, 49% dizem ter encontrado informações na rede para desistir da contratação. Veja abaixo, conforme dados do G1, as principais informações encontradas que os fizeram mudar de ideia:

E se sou um profissional independente?

Bárbara, Débora e Julia, mais conhecidas como as “irmãs Alcântara” e idealizadoras do Tudo Orna, dizem sempre considerar o cuidado com a marca no feed da pessoa/empresa ao realizar a contratação para trabalho. “Eu escolhi os fotógrafos do meu casamento pelo feed do Instagram”, diz Débora.



As jovens empreendedoras possuem a marca de acessórios ORNA Concept, também os produtos de maquiagem ORNA Makeup e o ORNA Café, em Curitiba, cidade de onde vem toda a inspiração.

Ao realizar novos projetos e aumentar sua equipe, Bárbara diz que procuravam por perfis de Instagram inspiradores. As irmãs tratam do tema em um vídeo no canal no Youtube.

Como você percebeu, da mesma forma que as mídias sociais podem expor um lado ruim do indivíduo, podem alavancar a carreira de um funcionário dentro da empresa. Além de ajudar os autônomos a lucrarem mais por meio da internet.

As mídias sociais acabam se tornando uma referência na área em que o profissional atua. Seja através de publicações que possam ser de interesse de seus atuais e futuros clientes ou até dos colegas de profissão.

Invista em Branding

A pergunta que permeia o assunto é: Como eu gostaria de ser visto?

Para melhorar a sua chance de contratação, você pode considerar a Direção de Arte como um dos instrumentos para guiar a estética do seu feed. Além das informações coerentes, a harmonia, a foto produzida, o olhar fotográfico podem encantar o cliente e fazê-lo escolher você, explore isso!

“O Instagram é teu portfólio”

Ao se comunicar com o público – no caso o contrante -, o feed como um todo deve ser considerado. Não adianta gerenciar uma sequência das imagens e ignorar a relevância que possui a legenda.

Principalmente o conteúdo, que deve ir além das imagens e palavras. Este deve transparecer e ser verdadeiro com propósitos, princípios e valores.

O importante é estar sempre estudando e se atualizando. O curso de Gestão de Recursos Humanos, por exemplo, proporciona conhecimento sobre gestão, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Além de seleção pessoal, e pode ser concluído em dois anos.